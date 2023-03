Groep achter ALPHV-ransomware claimt aanval op Amazons Ring

De groep criminelen achter de ALPHV-ransomware, die eerder ook toesloeg bij it-bedrijf ID-ware en vaccinbedrijf Bilthoven Biologicals, claimt nu te hebben toegeslagen bij Amazons Ring. Op de eigen website meldt ALPHV dat het over gegevens van Ring beschikt. Om wat voor data het gaat is niet bekend. Verschillende beveiligingsonderzoekers maakten melding van het verschijnen van Ring op de ALPHV-website.

In een verklaring tegenover zakenblad Forbes laat een woordvoerder weten dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat Ring met een ransomware-aanval te maken heeft gekregen. Vice Magazine claimt dat in een intern Slack-kanaal van Amazon iemand een bericht plaatste om niet over het incident te spreken en dat de "juiste securityteams" hiermee bezig zijn.

Bij de aanvallen die de ALPHV-groep uitvoert wordt niet alleen data versleuteld, maar ook gestolen. Als slachtoffers het losgeld niet betalen dreigt de groep die via de eigen website openbaar te maken. Zoals gezegd is het onduidelijk om wat voor data het mogelijk gaat. De deurbellen en beveiligingscamera's van Ring kunnen gemaakte beelden bij Ring opslaan. Standaard gebeurt dit zonder end-to-end encryptie, waardoor die ook door Ring of opsporingsdiensten kunnen worden bekeken.