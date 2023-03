Fabrikant medische apparatuur Zoll lekt privégegevens 1 miljoen personen

Fabrikant van medische apparatuur Zoll heeft de privégegevens van één miljoen mensen gelekt. Het bedrijf levert allerlei soorten medische apparaten, waaronder ook defibrillatoren. Eind januari van dit jaar ontdekte Zoll verdachte activiteit op het eigen netwerk. Daarop werd een onderzoek ingesteld en een aantal dagen later stelde Zoll naar eigen zeggen vast dat de aanvallers gegevens van meer dan een miljoen personen hebben buitgemaakt.

Daarbij gaat het ook om "beschermde gezondheidsgegevens", aldus de fabrikant. In een datalekmelding meldt het bedrijf dat in ieder geval naam, adresgegevens, geboortedatum en socialsecurity-nummer zijn gecompromitteerd. Tevens kan worden afgeleid dat de personen in kwestie een Zoll-product gebruiken of hier mogelijk voor in aanmerking zouden komen. Hoe de data kon worden gestolen laat Zoll niet weten. Getroffen personen kunnen twee jaar lang kosteloos gebruikmaken van een identiteitsbeschermingsdienst.