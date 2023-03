Minister komt met onderzoek na verschillen tussen beveiligingsrapporten DigiD

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft een digitaal forensisch onderzoek aangekondigd nadat er verschillen waren aangetroffen tussen rapporten over de beveiliging van DigiD. De Auditdienst Rijk (ADR) is de interne auditor van de Rijksoverheid en doet onderzoek naar allerlei onderwerpen. Ook geeft het adviezen op onder andere het gebied van informatiebeveiliging.

De ADR kan op verzoek van ministeries en agentschappen onderzoeken uitvoeren. In opdracht van Justis had de Auditdienst Rijk onderzoek gedaan naar de beveiliging van DigiD. Justis is een overheidsorganisatie die de betrouwbaarheid van personen en organisaties beoordeelt en is onder andere verantwoordelijk voor het afgeven van VOG's die werkgevers of organisaties van hun personeel kunnen vragen.

Het onderzoek van de ADR richtte zich specifiek op de webomgeving ‘Digitaal Aanvragen’ van Justis. Met behulp van deze webapplicatie is het mogelijk om via internet een Verklaring omtrent gedrag (VOG) en een aantal andere producten van Justis aan te vragen. Vorige maand werd ontdekt dat er verschillen zaten tussen de beveiligingsassessments van DigiD die de ADR aan Justis levert, en de beveiligingsassessments die Justis naar Logius stuurt, de beheerder van DigiD.

Na ontdekking van de verschillen zijn volgens minister Weerwind stappen gezet om te achterhalen wat er nu is gebeurd. "Richting de direct betrokken medewerker van Justis zijn alle passende maatregelen genomen om het onderzoek voortgang te laten vinden. Ik heb Fox IT opdracht gegeven digitaal forensisch onderzoek te doen naar de gang van zaken en of zich mogelijke risico’s hebben voorgedaan." De minister verwacht de Tweede Kamer binnenkort meer informatie te kunnen geven.