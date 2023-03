JA21 wil geldautomaten die geen geld aan onherkenbare pinners uitkeren

Geldautomaten zouden bij een "bepaalde mate van onherkenbaarheid" van de pinner geen geld moeten uitkeren, zo vindt JA21, dat minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid heeft gevraagd om naar een dergelijke oplossing te kijken. De partij wil zo naar eigen zeggen pinpasfraude tegengaan.

JA21-Kamerlid Eerdmans stelde vandaag Kamervragen aan de minister over de aanpak en omvang van pinpasfraude. Daarbij wordt misbruik gemaakt van gestolen en gevonden pinpassen. Eerdmans wil onder andere van Yesilgöz weten hoe groot de schade van pinpasfraude in Nederland is en in hoeveel gevallen de dader ook wordt veroordeeld.

Verder vraagt Eerdmans of de minister bereid is om creatieve oplossingen voor pinpasfraude te onderzoeken, het onderwerp met cashdienstverleners te bespreken en of er op dit moment technologie beschikbaar is die pinpasfraude kan bemoeilijken. "Bent u voornemens om te kijken naar een oplossing voor pinpasfraude waarbij geldautomaten bij een bepaalde mate van onherkenbaarheid weigeren geld uit te keren?", vraagt het JA21-Kamerlid verder. De minister heeft drie weken om met een reactie te komen.

Vandaag werd een vrouw die samen met haar familie pinpassen van ouderen stal en pincodes afkeek, waarbij ze ook haar kinderen inzette, door de rechtbank Limburg veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. Daarnaast moet ze ruim 30.000 euro schadevergoeding aan de Rabobank betalen. De vrouw bleek steeds met haar eigen smartphone op de bankomgeving van slachtoffers in te loggen om de geldopnamelimiet van slachtoffers te verhogen en geld van de spaar- naar de betaalrekening over te boeken. Dat geld werd vervolgens bij geldautomaten opgenomen.