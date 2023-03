EFF: verplichte leeftijdsverificatie ondermijnt anonimiteit op internet

Wetten die online leeftijdsverificatie verplichten ondermijnen de anonimiteit op internet, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtebeweging EFF. Volgens de beweging zijn leeftijdsverificatiesystemen eigenlijk surveillancesystemen en niet de juiste manier om jongeren te beschermen. Daarnaast is er het risico dat dit leidt tot een internet waar privégegevens standaard worden verzameld en verkocht.

Bij leeftijdsverificatie moeten gebruikers van bepaalde websites of webdiensten aantonen dat ze een minimale leeftijd hebben. Dit raakt niet alleen jongeren, maar iedereen die de betreffende site bezoekt. "Zodra de informatie is gedeeld om de leeftijd te verifiëren, is er geen manier voor een bezoeker om zeker te weten dat de gegeven data niet door de website wordt bewaard en gebruikt, of verder gedeeld of zelfs verkocht", zo stelt de EFF.

Volgens de burgerrechtenbeweging is er een risico dat medewerkers van de website de data misbruiken of dat het wordt gestolen. "Hoe meer informatie een website verzamelt, hoe groter de kans dat die in de handen terechtkomt van een marketingbedrijf, aanvaller of iemand die het vordert." Een ander punt dat de burgerrechtenbeweging noemt is dat leeftijdsverificatiesystemen in de praktijk vaak te omzeilen zijn.

In de Verenigde Staten zijn ook tientallen miljoenen inwoners die geen door de overheid uitgegeven identificatie hebben. Die zouden dan niet meer bepaalde websites kunnen bezoeken. "Niemand zou zijn rijbewijs moeten afstaan om gratis websites te bezoeken", aldus EFF, dat toevoegt tegen leeftijdsverificatie te zullen blijven strijden.