Zerodaylek in Microsoft Outlook gebruikt voor stelen van wachtwoordhashes

Aanvallers hebben een kritiek zerodaylek in Microsoft Outlook gebruikt voor het stelen van wachtwoordhashes, zonder dat hier enige interactie van gebruikers voor is vereist. Alleen het versturen van een e-mail is voldoende. Het malafide bericht hoeft ook niet in het voorbeeldvenster te worden geladen, zodra de e-mail door de Outlook-client wordt verwerkt is diefstal van de Net-NTLMv2-hash mogelijk. Vervolgens kan de aanvaller deze hash gebruiken om zich bij andere diensten als het slachtoffer te authenticeren.

Het probleem, aangeduid als CVE-2023-23397, is aanwezig in alle ondersteunde versies van Microsoft Outlook voor Windows. Andere versies zijn niet kwetsbaar. Microsoft heeft gisteren beveiligingsupdates voor de kritieke kwetsbaarheid uitgebracht, die op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld is met een 9.8. Het gaat hier om een "Elevation of Privilege" kwetsbaarheid. Dergelijke beveiligingslekken worden meestal niet als kritiek bestempeld, maar dit is nu wel het geval.

Door de malafide e-mail kan de aanvaller het slachtoffer bij zijn server laten inloggen, waarbij de hash wordt verstuurd, die vervolgens kan worden onderschept. Daarbij maakt het niet uit of het slachtoffer bijvoorbeeld het laden van remote images heeft uitgeschakeld. De kwetsbaarheid werd ontdekt door het Computer Emergency Response Team van Oekraïne, Microsoft Incident Response en Microsoft Threat Intelligence. Volgens Microsoft is de kwetsbaarheid door een vanuit Rusland opererende groep gebruikt. Microsoft heeft een script beschikbaar gemaakt waarmee beheerders kunnen controleren of ze via de kwetsbaarheid zijn aangevallen.