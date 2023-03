Krimpen aan den IJssel via ceo-fraude voor 176.000 euro opgelicht

De gemeente Krimpen aan den IJssel is slachtoffer geworden van ceo-fraude, waarbij het 176.000 euro naar criminelen overmaakte. Dat heeft de gemeente zelf bekendgemaakt. Eind vorig jaar ontving een gemeentemedewerker een e-mail die zogenaamd van een directielid afkomstig was en vroeg om het betalen van valse rekeningen. Het ging in totaal om een bedrag van 176.040 euro dat naar buitenlandse rekeningen werd overgemaakt.

Volgens de gemeente blijkt uit onderzoek dat de medewerkers niets met de onderzochte frauduleuze handelingen te maken hebben. "Het is uitgesloten dat medewerkers betrokken zijn bij deze fraude." Bij ceo-fraude en afgeleide varianten doen oplichters zich bijvoorbeeld voor als de directeur van een onderneming en vragen medewerkers om een betaling naar een opgegeven rekening over te maken.

Ook komt het voor dat oplichters zich voordoen als leverancier en afnemers verzoeken om betalingen naar andere rekeningen over te maken, of wordt de financiële administratie van een aangevallen organisatie verzocht om bepaalde facturen te betalen, waarbij het geld moet worden overgemaakt naar door de aanvallers opgegeven rekeningen. "Het gaat om een niet verwachte en doortrapte aanval. Deze is helaas door onoplettendheid niet onderschept", stelt burgemeester Jan Luteijn.

De gemeente zegt dat het er alles aan gaat doen om herhaling in de toekomst te voorkomen. "We geven de risicobewustheid voor fraude in onze organisatie een extra impuls en scherpen deze verder aan", aldus de aankondiging. " In samenwerking met GR IJsselgemeenten hebben we een programma doorlopen om alertheid op fishing [sic] te verhogen. Helaas moeten we nu de conclusie trekken dat dit niet voldoende is. Maar door extra training willen wij hiertegen een nieuwe dam opwerpen."

De gemeente heeft een fraudeverzekering en heeft schade bij de verzekeraar gedeponeerd. "De stand van zaken daarvan is, dat de verzekeraar ons een set aan vragen heeft voorgelegd. Die zullen we beantwoorden met gebruikmaking van de Hoffmannrapportage over de reconstructie van het proces", aldus de burgemeester (pdf).