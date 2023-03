Adobe waarschuwt voor actief misbruikt zerodaylek in ColdFusion

Adobe waarschuwt voor een actief misbruikt zerodaylek in ColdFusion en roept organisaties op om de kwetsbaarheid zo snel mogelijk te patchen. Gisteren bracht het softwarebedrijf een update voor het beveiligingslek uit, dat wordt aangeduid als CVE-2023-26360. ColdFusion is een platform voor het ontwikkelen van webapplicaties. In het verleden zijn kwetsbaarheden in ColdFusion vaker gebruikt voor aanvallen op ColdFusion-applicatieservers.

Details over de huidige aanvallen zijn niet door Adobe gegeven, behalve dat het om "zeer beperkte" aanvallen gaat. Het beveiligingslek is aanwezig in ColdFusion 2018 Update 15 en eerder en ColdFusion2021 Update 5 en eerder. Organisaties wordt aangeraden te updaten naar Update 16 en Update 6. Daarbij adviseert Adobe dit zo snel mogelijk te doen, waarbij als voorbeeld binnen 72 uur wordt gegeven.