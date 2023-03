Securitybedrijf Rubrik getroffen door datadiefstal via zerodaylek in GoAnywhere

Aanvallers hebben bij securitybedrijf Rubrik gegevens weten te stelen door misbruik te maken van een zerodaylek in GoAnywhere. Dit is een door softwarebedrijf Fortra ontwikkelde oplossing voor het uitwisselen van bestanden. Via een kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2023-0669, is het mogelijk voor een ongeauthenticeerde aanvaller om willekeurige code op het systeem uit te voeren.

Voor het uitvoeren van de aanval moet een aanvaller wel eerst toegang tot de beheerdersconsole hebben. De console zou normaliter alleen toegankelijk vanaf het bedrijfsnetwerken, via een vpn of een select aantal ip-adressen moeten zijn. Onderzoekers ontdekten echter dat bij veel organisaties de console voor iedereen gewoon toegankelijk vanaf het internet is.

Het beveiligingslek werd al voor dat Fortra een update uitbracht misbruikt. Eén van de getroffen organisaties is securitybedrijf Rubrik, zo heeft het zelf bekendgemaakt. De aanvallers wisten vervolgens gegevens van het bedrijf te stelen, waaronder interne verkoopinformatie met gegevens van klanten, alsmede bestellingen van Rubrik-leveranciers. Hoe de aanvallers toegang tot de beheerdersconsole van de GoAnywhere-installatie konden krijgen heeft het securitybedrijf niet laten weten.