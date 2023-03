Politie en OM willen katvangers vaker via stopgesprekken aanpakken

Politie en het Openbaar Ministerie willen katvangers, die vaak een essentiële rol bij cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit spelen, vaker via stopgesprekken aanpakken. Katvangers stellen hun rekening of pinpas ter beschikking aan criminelen, die zo geld dat is gestolen via fraude met internetbankieren, WhatsAppfraude, bankhelpdeskfraude of verkoopfraude kunnen opnemen. De politie stelt dat katvangers dan ook vaak de eindschakel zijn bij vele vormen van gedigitaliseerde criminaliteit.

Om ervoor te zorgen dat mensen zich niet als katvanger aanbieden is volgens OM en politie een persoonsgerichte aanpak belangrijk. "Het uitgangspunt is investeren in de lange termijn. Dat betekent ook dat niet strafrecht alléén het meest effectief is. Je kijkt naar de problematiek rondom een verdachte. In sommige gevallen is het duidelijk dat iemand hulpverlening nodig heeft. Met alleen straffen is er een grote kans op herhaling. Daarom werken we samen met de reclassering, bieden we schuldhulpverlening aan en worden er stopgesprekken gevoerd", zegt Marcel Boven van de recherche in Groningen.

De persoonlijke aanpak werd gisteren gehanteerd in Groningen, waar zes personen die worden verdacht katvanger te zijn zich moesten verantwoorden op het politiebureau. Eén persoon kreeg een strafbeschikking in de vorm van dertig uur werkstraf. Met vier personen werd een stopgesprek gevoerd door onder andere wijkagenten. Eén verdachte moet zich verantwoorden voor de rechter. Politie en het Openbaar Ministerie willen in de toekomst vaker op deze manier katvangers aanpakken.

"Als politie en OM richten we ons bij gedigitaliseerde criminaliteit niet alleen op het opsporen van daders, maar ook op het verstoren van het criminele proces", zegt officier van Justitie Jan Hoekman. "Door een nauwe samenwerking en snelle afhandeling kunnen we veel aangiftes opvolging geven en geldezels aanpakken op een dag als deze. Het vergroot ook meteen de kans om uit te komen bij de ronselaars van de geldezels, vaak de hoofddaders achter deze delicten."