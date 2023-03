Zogenaamde ‘bankmedewerkers’ aangehouden voor stelen van 500.000 euro

De afgelopen maanden zijn meer dan zestig mensen het slachtoffer geworden van zogenaamde 'bankmedewerkers', die onder andere via phishinglinks en het programma AnyDesk bijna 500.000 euro wisten te stelen. Het werkelijke aantal slachtoffers ligt waarschijnlijk hoger, zo laat de politie vandaag weten.

De slachtoffers werden tussen augustus vorig jaar en februari van dit jaar gemaakt. Ze werden door een zogenaamde 'bankmedewerker' gebeld die stelde dat er iets mis was met de rekening van het slachtoffer. "Bijzonder in dit onderzoek was dat de nepbankmedewerkers de slachtoffers op uiteenlopende manieren ‘hielpen’. Zo werd er gebruikt gemaakt van het versturen van phishinglinks in e-mails of via WhatsApp, het programma AnyDesk en lieten de nepbankmedewerkers slachtoffers soms zelf geld overboeken naar ‘veilige kluisrekeningen’", aldus de politie.

Bij meerdere slachtoffers kwamen de 'bankmedewerkers' ook aan de deur om de pinpas op te halen. Ondanks de verschillende methodes zagen rechercheurs dat er sprake was van een verband. Dit leidde tot de aanhouding van een 25-jarige en een 20-jarige man uit Schiedam en een 20-jarige man uit Delft. Volgens de politie zijn deze verdachten betrokken bij het plunderden van bankrekeningen via online overschrijvingen en het gebruik van pinautomaten. Daarnaast is er geshopt bij verschillende (web)winkels op kosten van de slachtoffers.

Tijdens de aanhoudingen van de verdachten zijn ook vier woningen doorzocht. Daarbij zijn gegevensdragers in beslag genomen. Ook werden andere goederen aangetroffen die doen vermoeden dat de verdachten zich ook met andere strafbare feiten bezighielden. Zo vonden rechercheurs 25.000 euro aan contant geld, een handelshoeveelheid aan verdovende middelen en een geldtelmachine. Verder zijn er bivakmutsen gevonden en twee luchtdrukwapens. Tevens zijn er verschillende dure merkgoederen in beslag genomen.