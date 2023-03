Duo in VS aangeklaagd voor afpersing met gestolen informatie uit politieportaal

In de Verenigde Staten zijn twee mannen aangeklaagd die informatie uit een politieportaal en van socialmediaplatforms gebruikten voor het afpersen van slachtoffers. Volgens het Amerikaanse openbaar ministerie was het duo onderdeel van een groep genaamd "ViLE" die persoonlijke informatie van slachtoffers zocht, zoals adresgegevens, telefoonnummers, social-securitynummers en e-mailadressen.

De informatie werd op de publieke website van ViLE geplaatst, of de groep dreigde hiermee, waarna slachtoffers konden betalen om die te verwijderen of niet te laten plaatsen. Eén van de mannen was in het bezit gekomen van de inloggegevens van een agent van de Drug Enforcement Administration (DEA). Met deze gegevens kon hij op een DEA-portaal inloggen en daar naar allerlei persoonlijke informatie zoeken.

Via de betreffende portaal wordt inlichtingeninformatie van overheidsdatabases met databases van staat en lokale politiediensten in de VS gedeeld. Het duo gebruikte de informatie uit de politieportaal voor het afpersen van slachtoffers. Eén van de mannen wist daarnaast toegang te krijgen tot het officiële e-mailaccount van een politieagent uit Bangladesh. De verdachte gebruikte vervolgens het e-mailaccount om zich tegenover socialmediaplatforms als de agent voor te doen en vroeg vervolgens allerlei informatie over gebruikers op.

Tevens probeerde de man via het e-mailaccount een licentie bij een niet nader genoemd gezichtsherkenningsbedrijf te kopen, waarvan de diensten niet voor het algemene publiek toegankelijk zijn. Hoe de verdachten toegang tot de account van de DEA-agent en politieagent uit Bangladesh wisten te krijgen is niet bekendgemaakt. Eén van de mannen, die ook is aangehouden, kan indien schuldig worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. De andere man, die voortvluchtig is en zich voordeed als politieagent, kan maximaal 25 jaar krijgen.