Oostenrijkse privacytoezichthouder: Meta-trackingpixel in strijd met AVG

De trackingpixel die Meta gebruikt voor het volgen van mensen op internet is in strijd met de AVG en de Schrems II-uitspraak van het Europees Hof van Justitie, zo heeft de Oostenrijkse privacytoezichthouder geoordeeld (pdf). Het Hof oordeelde in 2020 dat het Privacy Shield-verdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten voor het uitwisselen van persoonsgegevens naar de VS ongeldig is.

Volgens de rechter zijn gegevens die onder het verdrag werden uitgewisseld niet goed beschermd in de Verenigde Staten. Door de uitspraak van het hof mogen bedrijven in de EU op grond van het Privacy Shield-verdrag geen persoonsgegevens meer aan de VS doorgeven. "Hoewel dit een grote schok voor de techindustrie was, hebben Amerikaanse providers en Europese data-uitwisselaars de uitspraak grotendeels genegeerd", stelt privacyorganisatie noyb.

"Net zoals Microsoft, Google of Amazon, heeft Facebook op zogenoemde "modelcontracten" en "aanvullende maatregelen" vertrouwd om het uitwisselen van data door te laten gaan en Europese businesspartners gerust te stellen", laat de privacyorganisatie verder weten. Eind 2020 diende noyb meer dan honderd klachten bij Europese privacytoezichthouders in over websites die van Google Analytics en Facebook-trackingpixels gebruikmaken.

Vorig jaar verklaarde de Oostenrijkse privacytoezichthouder Google Analytics in strijd met de AVG. Volgens noyb geldt deze beslissing ook voor "Facebook Login" en de "Meta Pixel". Bij het gebruik van deze tools wordt namelijk data naar de VS gestuurd. "Facebook heeft altijd voorgedaan dat commerciële klanten de technologie kunnen blijven gebruiken, ongeacht twee uitspraken van het Europees Hof van Justitie die het tegenovergestelde zeggen. Nu heeft de eerste toezichthouder een klant verteld dat het gebruik van Facebook-trackingtechnologie illegaal is", aldus Max Schrems, privacyactivist en oprichter van noyb.

Schrems stelt dat de uitspraak voor bijna alle Europese websites relevant is. Veel websites maken namelijk van Facebooks trackingtechnologie gebruik om gebruikers te volgen en gepersonaliseerde advertenties te tonen. Wanneer websites echter van deze technologie gebruikmaken sturen ze ook gebruikersdata naar het Amerikaanse techbedrijf waarna het bij de NSA terechtkomt, laat noyb verder weten. De Europese Commissie werkt aan een nieuw privacyverdrag met de VS, maar dat is nog niet klaar en volgens noyb zal dit ook nog wel enige tijd duren, aangezien Amerikaanse wetgeving bulksurveillance toestaat. Het is onbekend of de Oostenrijkse privacytoezichthouder de website die van Meta's trackingtechnologie gebruikmaakt heeft beboet.