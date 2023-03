Britse toezichthouder verlaagt privacyboete postorderbedrijf met 1,2 miljoen euro

De Britse privacytoezichthouder ICO heeft de boete die het eind vorig jaar een Brits postorderbedrijf oplegde voor het misbruiken van klantgegevens en overtreden van de privacywet met ruim 1,2 miljoen euro verlaagd. De oorspronkelijke boete die Easylife kreeg opgelegd bedroeg omgerekend 1,53 miljoen euro. Dat is nu verlaagd naar 283.000 euro.

Easylife is een postorderbedrijf dat allerlei producten voor onder andere gezondheid en welzijn aanbiedt. Op basis van aangeschafte producten deed Easylife aannames over de gezondheid van de betreffende klant en benaderde die vervolgens zonder toestemming met gezondheidsgerelateerde producten. Wanneer iemand bij Easylife bijvoorbeeld een blikopener en dienblad aanschafte nam het postorderbedrijf op basis van deze data aan dat de persoon in kwestie artritis had.

Vervolgens werd de klant in kwestie gebeld en werden er warmtepleisters voor gewrichtsproblemen geadverteerd. Tachtig producten in de catalogus van Easylife waren "triggerproducten". Zodra iemand deze producten aanschafte ging het postorderbedrijf over op profilering om de klant met een gezondheidsgerelateerd product te benaderen. Volgens de Britse privacytoezichthouder ICO was er sprake van aanzienlijke profilering van klanten en het 'onzichtbaar' verwerken van gezondheidsgegevens. Mensen wisten namelijk niet dat het bedrijf hun persoonlijke gegevens voor het betreffende doel verzamelden en gebruikten.

Daarmee overtrad Easylife de Britse privacywetgeving, die het verwerken van bepaalde categorieën persoonlijke gegevens, tenzij er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, verbiedt. Het gaat onder andere om gezondheidsgegevens. Easylife is inmiddels gestopt met de verwerking van de speciale persoonsgegevens en maakte bezwaar tegen de boete van de ICO. De toezichthouder en het postorderbedrijf zijn nu overeengekomen dat het onderzoek van de ICO stand houdt, maar dat de privacyboete wordt verlaagd. Exacte details hoe de toezichthouder tot deze beslissing is gekomen zijn niet gegeven.