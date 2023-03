Amerikaans senatoren willen onderzoek naar veiligheidsrisico's DJI-drones

Verschillende Amerikaanse senatoren van zowel de Democratische als Republikeinse partij willen dat er onderzoek wordt gedaan naar de veiligheidsrisico's van DJI-drones, of beter gezegd, dat de risico's "opnieuw worden geëvalueerd". Vorig jaar werd de Chinese dronefabrikant door het Amerikaanse ministerie van Defensie als een "Chinees militair bedrijf" bestempeld.

Ondanks deze maatregel en een eerder inlichtingenbulletin uit 2017 dat DJI data aan de Chinese overheid zou verstrekken wordt er nog altijd op grote schaal in de Verenigde Staten van DJI-drones gebruikgemaakt, aldus de senatoren. Zo zou DJI op de Noord-Amerikaanse consumentenmarkt een aandeel van negentig procent hebben en op de industriële markt zeventig procent.

"Het wijdverbreid gebruik van DJI-drones om vitale infrastructuur te inspecteren geeft China een zeer gedetailleerd beeld van onze pijplijnen, spoorwegen, energiecentrales en waterwegen", aldus de senatoren in een brief aan Jen Easterly, directeur van het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA). "Deze gevoelige informatie over de lay-out, werking en beheer van vitale Amerikaanse infrastructuur kan bij een eventueel conflict voor het uitvoeren van aanvallen worden gebruikt."

Het CISA kwam vier jaar geleden met een waarschuwing voor in China geproduceerde drones en adviseerde instanties om voorzichtig te zijn met de aanschaf hiervan (pdf). De senatoren stellen dat sinds deze waarschuwing meer informatie over de "ernst van de dreiging" aan het licht is gekomen en ze willen nu een volledig onderzoek naar de veiligheidsrisico's van DJI-drones.