Van Rij: oudere ict-systemen Belastingdienst in de basis stabiel

De oudere ict-systemen van de Belastingdienst zijn in de basis stabiel. De vrees dat de continuïteit van de belastingheffing op het spel staat is dan ook ongegrond, zo stelt staatssecretaris Van Rij van Financiën. Hij reageerde op Kamervragen van het CDA over berichtgeving van het NRC dat de overheidsfinanciën door verouderde ict van de Belastingdienst in gevaar zijn.

Cool:Gen, het platform waarop de loon- en inkomstenheffingen draaien, wordt vanaf eind 2026 niet meer technisch ondersteund, zo meldde de krant. Dat is volgens Van Rij niet het geval. "Cool:Gen is een oude programmeertaal en er zijn steeds minder medewerkers die met Cool:Gen kunnen werken. Hierdoor zal het op termijn steeds meer moeite kosten om onderhoud op de systemen te doen."

De Belastingdienst wil dat Cool:Gen in belastingjaar 2024 niet meer wordt gebruikt. Het blijft daarna nog wel op de achtergrond draaien voor de voorgaande belastingjaren. "Omdat we tot acht jaar terug in de aangiftes moeten kunnen kijken vanwege mogelijke naheffingen", legt Van Rij uit. Verder heeft de externe leverancier bevestigd dat Cool:Gen ook na 2026 zal worden ondersteund als dat nodig is. Volgens de staatssecretaris is de planning voor de afronding van de modernisering van applicaties die werken met Cool:Gen, wat eind 2026 zou moeten zijn gereed, op dit moment nog steeds haalbaar.

Vervangen

CDA-Kamerleden Van Dijk en Slootweg hadden Van Rij gevraagd of er niet meer prioriteit gegeven kan worden aan het vervangen van de verouderde systemen, maar dat is volgens de staatssecretaris niet reëel. "Het werven en behouden van ict-personeel is in de huidige markt niet eenvoudig. Bovendien moeten projecten beheersbaar blijven."

Volgens Van Rij leidt verdere versnelling in krappe planningen niet tot een verbetering van de beheersbaarheid. "Daarnaast leidt vervanging van de systemen met de huidige planning niet tot een grote toename van “onoplosbare fouten of storingen”. De systemen zijn in de basis stabiel, alleen aanpassingen van deze systemen is complex en vergt meer tijd. Dat maakt inderdaad dat wetsaanpassingen lastig door te voeren zijn."