Deventer houdt toezicht via drone: 'personen komen niet herkenbaar in beeld'

De gemeente Deventer gaat een drone inzetten om toezicht te houden in het buitengebied en bij de technische inspectie van slecht bereikbare gebouwen en onoverzichtelijke complexen. De drone maakt alleen foto's en personen komen niet herkenbaar in beeld, zo heeft de gemeente aangegeven.

Volgens de gemeente kan er met een drone sneller en efficiënter toezicht worden gehouden op erfinrichtingsplannen maar ook op bijvoorbeeld gevels en daken. "Drones zijn in staat om foto’s te maken vanuit de lucht. Daarmee kunnen ze snel en overzichtelijk een beeld geven van een situatie. Drones zijn niet alleen veiliger, maar ook goedkoper dan bijvoorbeeld gebruik van steigers of hoogwerkers."

Burgemeester Ron König stelt dat privacy een belangrijke voorwaarde is bij inzet de toezichtsdrone. "We zetten een drone in om bijvoorbeeld technische controles uit te voeren, dus dan moeten privacygevoelige zaken niet worden vastgelegd." Ook op een pagina met uitleg over het dronetoezicht stelt de gemeente dat het privacy erg belangrijk vindt en hier scherp op is. "De toezichthouders zorgen ervoor dat personen niet herkenbaar in beeld komen."

Deze toezichthouders worden opgeleid om de drone te mogen besturen. Bij het gebruik van een drone moeten zij de wet- en regelgeving naleven. Bijvoorbeeld als het gaat om de hoogte waarop de drone mag vliegen. Ook wordt rekening gehouden met lokale belemmeringen zoals de no-fly zone rondom vliegveld Teuge, die ’s nachts in Deventer geldt.