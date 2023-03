Maritiem dienstverlener Royal Dirkzwager getroffen door ransomware

De Nederlandse maritiem dienstverlener Royal Dirkzwager is begin deze maand het slachtoffer van de Play-ransomware geworden, waar eerder ook de gemeente Antwerpen en hostingbedrijf Rackspace door werden getroffen. Royal Dirkzwager, dat al sinds 1872 alle in- en uitgaande zeeschepen in de Rotterdamse haven registreert, werd vorig jaar augustus failliet verklaard en kon dankzij een overname door mediabedrijf ProMedia een doorstart maken.

Op maandag 6 maart liet Royal Dirkzwager weten dat het sinds die ochtend met een "cyberaanval" te maken had en daardoor verschillende diensten niet aan klanten kon aanbieden. Het ging onder andere om het systeem dat klanten een real-time overzicht geeft van wanneer schepen arriveren en de ROAM-service voor het monitoren van scheepsverkeer.

Op 12 maart meldde de maritiem dienstverlener dat alle systemen waren hersteld en het melding had gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens meldde Royal Dirkzwager dat er documenten van het bedrijfsnetwerk waren gestolen. Afgelopen donderdag verscheen de laatste update over het incident en bleek dat het bedrijf nog bezig was met het oplossen van de laatste problemen.

Vorige week lieten de criminelen achter de Play-ransomware weten dat zij voor de aanval verantwoordelijk waren en daarbij persoonlijke informatie hadden buitgemaakt, waaronder scans van identiteitsbewijzen en paspoorten, alsmede contractgegevens en bedrijfsinformatie. Tegenover The Record bevestigt Royal Dirkzwager dat het om ransomware gaat en er persoonlijke informatie is gestolen. "Het heeft een grote impact op onze medewerkers", aldus ceo Joan Blaas. Hij stelt verder dat het bedrijf in onderhandeling met de ransomwaregroep is.