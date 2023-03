Assenaar die via "virusscanner" 300.000 euro buitmaakte krijgt 4,5 jaar cel

Een 24-jarige man uit Assen die door middel van een "virusscanner" 300.000 euro wist te stelen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar. De man en zijn handlangers deden zich tegenover meer dan zestig slachtoffers voor als bankmedewerker en stelden dat er malware op de computer stond. Slachtoffers werd gevraagd om het programma AnyDesk te downloaden, waarmee de verdachte de computer op afstand kon overnemen. Daarbij claimde de verdachte dat het om een virusscanner ging.

Zodra de man toegang tot de computer van zijn slachtoffers had werden die gevraagd om in te loggen op internetbankieren of geld naar een andere rekening over te maken. "Ik zag dat hij in mijn internetbankieren zat. Hij kon daar nu ook werkzaamheden in verrichtten. Op dat moment was ik er echt van overtuigd dat ik met een medewerker van de bank te maken had. Om de virussen te wissen moest ik geld overboeken van mijn spaarrekening naar mijn lopende rekening", aldus een verklaring van één van de slachtoffers.

Voor het vinden van zijn slachtoffers maakte de Assenaar gebruik van lijsten met de persoonsgegevens van duizenden mensen die hij op internet had gekocht. Zo werd op een telefoon van de man een Excel-sheet met vijfduizend telefoonnummers aangetroffen. In totaal werd er 650.000 euro gestolen. De banken konden echter een kleine 350.000 euro terughalen. Het Openbaar Ministerie stelt dat er ruim 300.000 euro in de zakken van de verdachte en zijn handlangers verdween. Tegen de verdachte zijn in totaal 64 aangiftes gedaan.

De rechtbank stelde dat bankhelpdeskfraude een steeds meer voorkomende vorm van criminaliteit is die voor verdachten op relatief gemakkelijke wijze zeer lucratief kan zijn. "Verdachte en zijn medeverdachten hebben hiermee een spoor van vernieling achtergelaten en zij hebben op grote schaal misbruik gemaakt van het gewekte vertrouwen van aangevers, die dachten dat zij op deze wijze konden voorkomen dat zij veel geld zouden kwijtraken. Het tegendeel bleek waar", aldus de rechter.

Volgens de rechter heeft de verdachte hierdoor het vertrouwen van slachtoffers in het online handelsverkeer geschaad. "Verdachte heeft zich hier niets van aangetrokken en heeft enkel oog gehad voor zijn eigen financiële gewin. De rechtbank rekent verdachte dit zwaar aan", zo laat het vonnis weten. Naast een gevangenisstraf moet de man de Rabobank een schadevergoeding van ruim 257.000 euro betalen.