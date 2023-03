OM eist twee jaar cel tegen Hagenaar voor uitvoeren phishingaanvallen

Het Openbaar Ministerie heeft tegen een 23-jarige Hagenaar die wordt verdacht van het uitvoeren van phishingaanvallen een gevangenisstraf van twee jaar geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De man zou het met name op Belgische internetgebruikers hebben gemunt. Door middel van phishingpanels die hij bij een man uit Almelo aanschafte wist hij toegang tot bankrekeningen van slachtoffers te krijgen.

Via een phishingpanel kunnen criminelen de gegevens ontvangen die slachtoffers van phishing op phishingsites invoeren. De man uit Almelo, die eerder al werd veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk, leverde aan allerlei criminelen phishingpanels. In de Telegramgroepen waarin de Almeloër zat kwamen de schuilnamen van de afnemers bovendrijven. Die kon de politie via speurwerk koppelen aan de verdachte die gisteren voor de rechter stond.

Het bewijsmateriaal tegen de verdachte en zijn medeverdachten bestaat onder meer uit chats die zij onderling en ook met de Almeloër voerden. Volgens de officier van justitie hebben de verdachten alleen al in het laatste half jaar dat zij samen opereerden voor meer dan vier ton via phishing gestolen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.