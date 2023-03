Ferrari afgeperst na diefstal van klantgegevens: "losgeld wordt niet betaald"

Criminelen hebben Ferrari afgeperst met klantgegevens die ze bij de autofabrikant wisten te stelen. Het bedrijf heeft aangegeven dat er geen losgeld zal worden betaald. In een persverklaring stelt Ferrari dat het onlangs werd benaderd door een "threat actor" die klantgegevens in bezit had. Daarop startte de autofabrikant een onderzoek en informeerde de autoriteiten.

Details over de datadiefstal, zoals hoe die kon plaatsvinden, zijn niet gegeven. Ferrari stelt dat het zich niet laat afpersen, aangezien het betalen van losgeld verdere criminelen activiteiten financiert en criminelen aanzet met hun aanvallen door te gaan. Alle getroffen klanten zijn volgens de autofabrikant inmiddels over het datalek en de aard van het incident geïnformeerd. Om hoeveel gedupeerde klanten het gaat is niet bekendgemaakt.