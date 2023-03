Criminelen stelen 1,5 miljoen dollar uit bitcoin-automaten via beveiligingslek

Criminelen zijn erin geslaagd om door middel van een kwetsbaarheid 1,5 miljoen dollar aan bitcoin via bitcoin-geldautomaten van fabrikant General Bytes te stelen. Dat heeft het bedrijf zelf bekendgemaakt. General Bytes levert automaten die het mogelijk maken om bitcoins te kopen en verkopen. Een kwetsbaarheid in de automaten maakt het mogelijk voor een aanvaller om via een interface die wordt gebruikt voor het uploaden van video's een malafide Java-applicatie te uploaden.

Via de Java-applicatie kunnen aanvallers toegang krijgen tot de database en API-keys die nodig zijn voor het benaderen van bitcoin in hot wallets en bij cryptobeurzen. Vervolgens hebben aanvallers crypto uit de hot wallets getolen, alsmede gebruikersnamen en wachtwoordhashes en tweefactorauthenticatie uitgeschakeld. De aanvallers zochten op internet naar bitcoin-automaten waarvan de interface toegankelijk was.

Hoeveel automaten zijn getroffen is niet bekend. De aanvallers gingen ervandoor met 56 bitcoin wat omgerekend 1,5 miljoen dollar is. General Bytes heeft een update beschikbaar gemaakt om het probleem te verhelpen. Beheerders worden opgeroepen die te installeren en hun servers achter een vpn te plaatsen.