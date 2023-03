Overheid verbiedt TikTok op werktelefoons rijksambtenaren

De overheid ontraadt per direct het gebruik van TikTok en andere apps afkomstig van landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland of Nederlandse belangen op werktelefoons van rijksambtenaren. Binnenkort wordt de populaire videoapp en andere apps helemaal verboden op de werktoestellen. Dat heeft staatssecretaris Van Huffelen aan de Tweede Kamer laten weten. Uiteindelijk moet er beleid voor rijksambtenaren komen dat er alleen vooraf toegestane apps en software kunnen worden geïnstalleerd en gebruikt. "Apps van bedrijven uit landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland en/of Nederlandse belangen zullen dan niet toegestaan worden", aldus Van Huffelen

De AIVD en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) zijn onlangs gekomen met een advies over het gebruik van TikTok op de apparatuur van rijksambtenaren. Daarbij is gekeken naar dreigingen, te beschermen belangen en veiligheidsrisico's. "Er is door de aanwezigen geconstateerd dat feitelijk (vrijwel) alle op een mobiel apparaat geïnstalleerde apps, dus niet enkel TikTok, toegang (kunnen) krijgen tot (meta)data van gebruikers en deze zouden kunnen verzamelen. Op basis van deze gegevens zouden in het kader van spionage gerichte vervolgacties ingezet kunnen worden", zo stelt de staatssecretaris.

Ze merkt op dat het bekend is dat er landen met een offensief cyberprogramma zijn tegen Nederland en Nederlandse belangen, waarvoor dit risico met name geldt. "Dit maakt dat er meerdere nationale veiligheidsbelangen zijn die bij gebruik van apps in den brede, voor ambtenaren in dienst van de rijksoverheid in gevaar zouden kunnen komen. Zo kunnen applicaties een spionagerisico vormen richting intellectueel eigendom, inzicht in politieke besluitvorming en processen en de gedragingen van diasporagemeenschappen in Nederland."

Afsluitend stelt de staatssecretaris op dat het nu aangekondigde besluit gericht is op het appgebruik door rijksambtenaren. "Apps worden ook door andere overheden en vooral ook door burgers, waaronder kinderen, gebruikt. Het is belangrijk om het bewustzijn over gegevensverwerking door dit soort apps te verhogen. Daarom gaat het kabinet hier de komende periode op inzetten." Voor de zomer komt Van Huffelen met meer informatie hierover.