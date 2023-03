Windows snipping tool kan gevoelige informatie uit screenshots lekken

De snipping tool in Windows 11 en de Snip & Sketch tool in Windows 10, in het Nederlands bekend als het knipprogramma, kunnen gevoelige informatie lekken die gebruikers uit screenshots hebben weggeknipt. Eerder werd een dergelijk probleem bij de Markup-tool van Google Pixel-telefoons aangetroffen. Google kwam deze maand met een beveiligingsupdate (CVE-2023-21036) voor Pixel-telefoons.

Nu blijkt het probleem ook aanwezig te zijn in twee tools van Windows 10 en 11, zo melden beveiligingsonderzoekers David Buchanan en Chris Blume op Twitter. Wanneer gebruikers een screenshot bewerken en informatie wegknippen of de afbeelding verkleinen is dat gedeelte niet meer zichtbaar, maar blijft de weggeknipte informatie in het bestand staan als dat vervolgens wordt opgeslagen en daarmee het origineel overschrijft. Deze informatie is daardoor te herstellen, waardoor het weggeknipte gedeelte weer zichtbaar kan worden gemaakt.

Iets wat ook zichtbaar is via de bestandseigenschappen, aangezien het aangepaste bestand even groot is als het onbewerkte bestand, meldt onderzoeker Will Dormann. Het probleem doet zich alleen voor bij png-bestanden. Microsoft heeft aangegeven op de hoogte van het probleem te zijn en zal volgens een woordvoerder indien nodig maatregelen nemen.