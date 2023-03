Kamer wil opheldering over meekijken politie in chatgroep Extinction Rebellion

Meerdere partijen in de Tweede Kamer willen opheldering van minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid over de politie die meekeek in een besloten chatgroep van Extinction Rebellion. Dat gebeurde in aanloop naar de aanhouding van een groep klimaatactivisten, kort voor de A12-blokkade op 28 januari, zo meldde onderzoeksplatform Investico op basis van een strafdossier over een rechtszaak, dat in handen is van De Groene Amsterdammer, Trouw en het onderzoeksplatform.

Volgens het platform deed een anonieme agent onder een alias twee keer een succesvol verzoek om als activist te worden toegelaten tot twee besloten chatgroepen van Extinction Rebellion op chatapp Signal. De agent verzamelde berichten uit de groepen en bracht de beheerders in kaart. "Het werken met informanten en virtueel agenten ben ik in de vijftien jaar dat ik activisten bijsta nog nooit tegengekomen", aldus de advocaat van de verdachten in deze zaak, die worden verdacht van opruiing. Twee van hen staan ook terecht voor vernieling.

Volt, PvdA, PvdD, BIJ1 en GroenLinks willen dat minister Yesilgöz opheldering over deze gang van zaken geeft. "Welke wettelijke bevoegdheid is gebruikt voor de inzet van online agenten en informanten voor spionage en op basis waarvan achtte u de inzet noodzakelijk en proportioneel?", zo willen de partijen onder andere weten. De minister moet ook duidelijk maken welke belangen en grondrechten ze heeft afgewogen voor de inzet van deze middelen en of ze aan de verschillende belangen en grondrechten hecht.

"Hoe verhoudt de inzet van dit opsporingsmiddel zich tot het demonstratierecht en hoe beoordeelt u de inzet van het opsporingsmiddel ten aanzien van de kritiek van het College voor de Rechten van de Mens dat het demonstratierecht in Nederland onder druk staat? Kunt een reflectie geven op de geschetste kritiek?", vragen Dassen (Volt), Mutluer (PvdA), Teunissen (PvdD), Sylvana Simons (BIJ1) en Ellemeet (GroenLinks) verder. De minister heeft drie weken om met een reactie op de Kamervragen te komen.