Minister moet opheldering geven over identiteitsfraude bij afsluiten contracten

Bedrijven ondernemen onvoldoende stappen om de identiteit te verifiëren bij het online afsluiten van koopovereenkomsten

het aan de ondernemer is bij wie een overeenkomst is gesloten om aan te tonen dat die overeenkomst met de desbetreffende consument is gesloten.

Vaak wel en meestal gaat het goed.Ja, in een rechtszaak moet een onderneming aantonen dat de tegenpartij ook de partij is die de overeenkomst gesloten is, als de tegenpartij dat ontkent.Als jou dit als consument overkomt: (schriftelijk) ontkennen dat je het contract afgesloten hebt. Eventuele incasso's laten terugboeken. Ook deurwaarders in andere incassanten beleefd meedelen dat ze de werkelijke afnemer moeten gaan zoeken. Wees niet bang om een advocaat in te schakelen hier, het kan je een hoop stress besparen en er is een redelijke kans dat je een goed deel van de rekening door het bedrijf terugbetaald ziet.