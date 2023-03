Fruitgigant Dole meldt diefstal personeelsgegevens na ransomware-aanval

Bij de ransomware-aanval op fruitgigant Dole zijn ook gegevens van medewerkers buitgemaakt, zo heeft het bedrijf in een verklaring aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC laten weten. Dole werd begin februari het slachtoffer van een ransomware-aanval waarop het meerdere fabrieken in Noord-Amerika uitschakelde en voedselleveringen aan supermarkten opschortte. Bij de aanval heeft er ook "ongeautoriseerde toegang tot personeelsgegevens" plaatsgevonden. Van hoeveel medewerkers de gegevens zijn gecompromitteerd is niet bekendgemaakt.

Dole stelde dat de aanval met name grote gevolgen had voor de verse groenten die het in Chili verwerkt. Tijdens een conference call met beursanalisten over de jaar- en kwartaalcijfers liet het bedrijf weten dat het de schade van de ransomware-aanval niet via de verzekering vergoed krijgt. Hoe groot de schade precies is, is nog niet bekendgemaakt.