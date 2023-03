Google verwijdert shopping-app Pinduoduo wegens kernel-exploit uit Play Store

Google heeft de Chinese shopping-app Pinduoduo uit de Play Store verwijderd omdat die malware bevat. De app zou drie kwetsbaarheden in Android gebruiken om kernelrechten op Samsung-telefoons te krijgen en vervolgens onder andere informatie van concurrerende apps te stelen. Gebruikers die de in China populaire app hebben geïnstalleerd worden via Google Play Protect gewaarschuwd om die te verwijderen.

Afgelopen november waarschuwde Google dat drie kwetsbaarheden in de smartphonesoftware van Samsung vermoedelijk eind 2020 of begin 2021 zijn gebruikt bij zeroday-aanvallen op gebruikers. Iets wat de Samsung gebruikers nooit heeft laten weten. Via de beveiligingslekken kan een malafide app kernelrechten krijgen en willekeurige bestanden op de telefoon lezen, waaronder die van andere apps.

Eind februari verscheen een analyse online dat een niet nader genoemde populaire Chinese shopping-app dezelfde exploits gebruikt voor het uitlezen van gebruikersdata van andere apps op de telefoon in kwestie en het verwijderen van de app zo goed als onmogelijk maakt, meldt it-journalist Brian Krebs. Begin deze maand verschenen er verschillende berichten dat het om Pinduoduo ging. Daarnaast verscheen er een analyse van de broncode van de Pinduoduo-app dat die een backdoor bevatte waarmee het mogelijk is om toegang tot een besmette telefoon te krijgen.

Google heeft de app inmiddels uit de Play Store verwijderd en laat gebruikers die de app hebben geïnstalleerd een waarschuwing zien dat ze die zouden moeten verwijderen. Pinduoduo ontkent de aantijgingen. Hoe het kan dat een app met een kernel-exploit, waarvoor Google zelf waarschuwde, in de Play Store kon verschijnen heeft het techbedrijf niet laten weten. Eerder deze week waarschuwde de AIVD dat het gebruik van smartphones en installeren van apps altijd een inherent spionagerisico met zich meebrengt.