Europese Commissie komt in mei met wetsvoorstel voor digitale euro

De Europese Commissie komt in mei met een wetsvoorstel voor de digitale euro. Daarbij zal de Commissie ook onderzoeken of uitgifte van de digitale euro in het mandaat van de Europese Centrale Bank (ECB) past. Dat heeft premier Rutte laten weten op vragen van de PVV. Gisteren en vandaag vindt er een Europese top plaats waarbij ook de digitale euro wordt besproken.

Eerder dit jaar heeft de Eurogroep een verklaring aangenomen met voorwaarden over de eventuele invoering van een digitale euro. Daarin staat onder andere dat de invoering van de munt en de belangrijkste kenmerken daarvan politieke besluitvorming vereist, er geen sprake zal zijn van een programmeerbare digitale euro, een mogelijke digitale euro complementair moet zijn aan contant geld, een hoog niveau van privacy en gegevensbescherming zal bevatten, duidelijke voordelen voor burgers, bedrijven en de bredere economie moet hebben en gebaseerd moet zijn op Europese infrastructuur. Dat liet minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken weten in de agenda voor de Eurotop die naar de Tweede Kamer werd gestuurd.

In de Tweede Kamer zijn er echter de nodige twijfels over de munt. "De Brusselse trein gaat maar door: in navolging van het Europese idee ligt er ook een wens om invoering van een digitale euro. Wie zit hier nu eigenlijk op te wachten? Wie heeft hierom gevraagd?", vroeg PVV-Kamerlid Maeijer tijdens een debat dat eerder deze week in aanloop naar de Eurotop plaatsvond. Ze wilde van de premier weten op welke manier de Tweede Kamer bij de besluitvorming over de digitale euro wordt betrokken en wanneer welke stappen worden verwacht.

"Er is een deftige verklaring aangenomen, zo lees ik, waarin staat dat eventuele invoering politieke besluitvorming vergt. Dat lijkt me nogal wiedes. Maar door wie en wanneer? Of is dit nieuwe paradepaardje al een gelopen race en komt er linksom of rechtsom straks gewoon een digitaal broertje van de euro die we nu al hebben?" Rutte liet daarop weten dat de Commissie in mei met het wetsvoorstel komt en het kabinet daarna met een reactie zal volgen.