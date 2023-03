Microsoft verhelpt lekken van gevoelige informatie in Windows 11 snipping tool

Microsoft heeft een oplossing ontwikkeld voor het probleem waardoor gevoelige informatie kan lekken via PNG-screenshots die door de snipping tool van Windows 11 zijn verkleind of bewerkt. Dat meldt onderzoeker David Buchanan die eerder deze week het bestaan van het probleem in de snipping tool via Twitter bekendmaakte.

Wanneer gebruikers een screenshot bewerken en informatie wegknippen of de afbeelding verkleinen is dat gedeelte niet meer zichtbaar, maar blijft de door de snipping tool weggeknipte informatie in het bestand staan als dat vervolgens wordt opgeslagen en daarmee het origineel overschrijft. Deze informatie is daardoor te herstellen, waardoor het weggeknipte gedeelte weer zichtbaar kan worden gemaakt.

Dat blijkt ook uit het feit dat een bewerkt of verkleind screenshot dezelfde grootte heeft als het origineel. Microsoft heeft nu een nieuwe versie van de snipping tool voor testers uitgebracht waarin weggeknipte informatie echt weg is. Het gaat om versie 1.2302.20.0 die via het canary channel verkrijgbaar is. Wanneer de oplossing voor standaardgebruikers beschikbaar komt is nog niet bekend. Microsoft heeft zelf nog geen verdere details over het probleem gegeven.