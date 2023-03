Duizenden webshops door kritiek lek in WooCommerce Payments over te nemen

Duizenden webwinkels zijn door een kritieke kwetsbaarheid in WooCommerce Payments over te nemen. De ontwikkelaar heeft inmiddels een beveiligingsupdate uitgebracht, maar die is nog niet door elke webshop geïnstalleerd. WooCommerce is een plug-in om van WordPress-sites een webwinkel te maken. De plug-in is op meer dan vijf miljoen WordPress-sites geïnstalleerd.

Voor WooCommerce zijn ook weer allerlei plug-ins beschikbaar, waaronder WooCommerce Payments. Deze plug-in maakt het mogelijk om verschillende soorten betalingen in webwinkels te faciliteren. Meer dan vijfhonderdduizend webshops maken er gebruik van. Een kritieke kwetsbaarheid in versie 5.6.1 en eerder maakt het mogelijk voor een ongeauthenticeerde aanvaller om volledige toegang tot het beheerdersaccount te krijgen en zo de website over te nemen. Dat meldt securitybedrijf Wordfence.

De impact van de kwetsbaarheid is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8. Gisteren verscheen versie 5.6.2 waarin het probleem is verholpen. In de beschrijving wordt alleen gesproken over "security update". Ook Wordfence wil vanwege de impact nog geen details geven. Uit de versiecijfers van WooCommerce Payments blijkt echter dat een groot aantal webshops een kwetsbare versie draait. Beheerders wordt dan ook met klem aangeraden naar de nieuwste versie te updaten.