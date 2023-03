Aanvaller die YouTube-kanaal LinusTechTips kaapte maakte 14.000 dollar buit

De aanvaller die het YouTube-kanaal van LinusTechTips kaapte en dat gebruikte voor een cryptoscam maakte daarmee 14.000 dollar aan bitcoin en ethereum buit, zo stelt internetbedrijf Netcraft. Het kanaal kon dankzij een malafide e-mailbijlage worden overgenomen. LinusTechTips behoort tot de meest bekeken kanalen over technologie op YouTube en heeft ruim vijftien miljoen volgers.

Vorige week werd het kanaal overgenomen en gebruikt voor het streamen van een video die een qr-code toonde. Deze qr-code wees naar een website die zogenaamd van Tesla leek en claimde dat elke verstuurde bitcoin of ethereum zou worden verdubbeld. De aanval was een paar uur live, maar in die tijd maakte de aanvaller zo'n 14.000 dollar buit, zo blijkt uit de gebruikte wallets.

In een uitleg over de aanval laat Linus Sebastian weten dat iemand in het team een malafide e-mailbijlage had geopend. De e-mail leek een pdf-bestand met voorwaarden voor een sponsordeal te bevatten. In werkelijkheid was het malware die informatie, waaronder sessiecookies, uit de browsers op het besmette systeem stal. Met deze cookies kon de aanvaller zonder wachtwoord en tweefactorauthenticatie toegang tot het LinusTechTips-account en andere ingelogde accounts krijgen.

Linus zegt dat hij geen disciplinaire maatregelen tegen de verantwoordelijke persoon gaat nemen. "Als we betere training voor onze nieuwkomers hadden en betere processen voor het opvolgen van meldingen van onze beveiligingssoftware had dit eenvoudig voorkomen kunnen worden."