Kredietbureau moet illegaal verwerkte data miljoenen Oostenrijkers verwijderen

Het Duitse kredietbureau CRIF moet gegevens van miljoenen Oostenrijkers die het illegaal verwerkte verwijderen, zo heeft de rechter bepaald (pdf). Volgens privacyorganisatie noyb verzamelde CRIF adresgegevens, geboortedatum en namen van bijna alle Oostenrijkers om vervolgens hun "kredietwaardigheid" te berekenen, zonder hiervoor toestemming of een andere juridische grondslag te hebben.

Allerlei bedrijven, zoals telecomproviders en webshops, gebruiken de kredietwaardigheidsscores om meer over hun klanten te weten te komen. Het grootste deel van de gegevens die CRIF gebruikt is afkomstig van uitgever AZ Direkt, dat adresgegevens voor marketingdoeleinden aanbiedt. De gegevens mogen ook alleen voor dit doel worden gebruikt. Toch kwam de data van bijna alle Oostenrijkers terecht bij CRIF voor het beoordelen van de kredietwaardigheid.

De bekende privacyactivist en noyb-oprichter Max Schrems stelt dat de berekende kredietscores dubieus zijn en grote gevolgen kunnen hebben. Zo kunnen klanten geen telefooncontract krijgen of moeten meer rente betalen gebaseerd op de score. "We vinden dat data op z'n hoogst alleen verzameld zou moeten worden van duidelijke wanbetalers, niet van de gehele bevolking."

Noyb verwacht dat CRIF tegen de uitspraak in beroep zal gaan, aangezien het een grote tegenslag voor het businessmodel van het bedrijf is. De privacyorganisatie acht een succesvol beroep echter onwaarschijnlijk. Mogelijk dat het kredietbureau in de toekomst nog een schadevergoeding moet betalen, maar dat is afhankelijk van de uitspraak in een andere zaak die binnenkort plaatsvindt.