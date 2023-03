Securitybedrijven slaan alarm over malware in desktopapplicatie 3CX

Verschillende securitybedrijven slaan alarm over malware die in de officiële desktopapplicatie van de populaire voipsoftware 3CX is aangetroffen. 3CX is één van de grootste leveranciers van zakelijke telefonieoplossingen. Het bedrijf claimt zeshonderdduizend klanten en twaalf miljoen dagelijkse gebruikers te hebben. 3CX biedt ook een Windowsapplicatie om vanaf de desktop te kunnen bellen of voicemail te beluisteren.

Een library die 3CX voor de Windowsapplicatie gebruikt is voorzien van malware, zo laat het bedrijf in een waarschuwing weten. Dat werkt inmiddels aan een nieuwe Windows-app. In de tussentijd wordt klanten aangeraden de webapplicatie te gebruiken. Hoe de malware kon worden toegevoegd is niet bekendgemaakt. 3CX zegt met een onderzoek bezig te zijn en later vandaag met meer informatie te komen.

De malware die aan de desktopapplicatie is toegevoegd downloadt aanvullende malware die informatie van het besmette systeem steelt en aanvallers verdere toegang kan geven, zo waarschuwen securitybedrijven SentinelOne, Sophos en Crowdstrike. Deze laatste partij vermoedt dat de aanval het werk is van een statelijke actor.