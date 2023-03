Justitie wil stadionverbod handhaven via meldplicht-app met gezichtsherkenning

De Justitiële Informatiedienst werkt aan een digitale meldplicht-app die van gezichtsherkenning en locatiebepaling gebruikmaakt om stadionverboden te handhaven. Wanneer de app zal worden ingezet is nog onbekend. Dat laat minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid weten. Ze reageerde op Kamervragen van GroenLinks over een meldplicht bij stadionverboden.

"Waarom lijkt het nog jaren te duren voordat duidelijk wordt of een digitale meldplicht mogelijk is terwijl een soortgelijke techniek al wordt toegepast met enkelbanden bij gedetineerden?", wilde GroenLinks-Kamerlid Westerveld weten. Yesilgöz stelt dat de Justitiële Informatiediens gestart is met de ontwikkeling van een prototype van de digitale meldplicht-app. Met het prototype wordt naar de technische haalbaarheid gekeken en of de app tegen fraude is te beveiligen. "Het prototype is daarmee nog niet geschikt voor operationeel gebruik", aldus de minister.

Ze voegt dat het prototype van de app unieke functionaliteit bevat. "Twee voorbeelden zijn gezichtsherkenning om de identiteit van de melder vast te stellen en nauwkeurige locatiebepaling. Fraudepreventie is hierbij cruciaal, omdat er risico's zijn op fraude met gezichtsherkenning door bijvoorbeeld deepfake technologie en fraude met de locatie door bijvoorbeeld vpn of gps-spoofing."

Volgens de minister is de app alleen succesvol als het fraude kan detecteren en de privacy van de melder is gewaarborgd. Rond de zomer volgt een besluit over de volgende fase waarin wordt toegewerkt naar een pilot. Yesilgöz kan dan ook nog geen tijdlijn geven wanneer de app operationeel wordt. "De digitale meldplicht vereist een digitale voorziening die robuust, veilig en breed toepasbaar moet zijn. Dit vraagt om een gedegen en zorgvuldige aanpak en dat vergt tijd."

Zo moet de app bruikbaar zijn op een smartphone van de meldplichtige. Dat maakt het complexer dan een enkelband, aangezien de identiteit continu fraudebestendig vastgesteld moet worden, laat de minister verder weten. Daarnaast verschillen de toepassing van de enkelband en digitale meldplicht. "De toepassing van een enkelband ziet op het continu zichtbaar maken van de locatie van een verdachte of veroordeelde. De meldplicht ziet slechts, in combinatie met een gebiedsverbod, op controle op een bepaald moment, bijvoorbeeld gerelateerd aan een voetbalwedstrijd."