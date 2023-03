Kort geding tegen softwareleverancier Nebu wegens grootschalig datalek

Verschillende marktonderzoeksbureaus zijn wegens een grootschalig datalek een kort geding tegen softwareleverancier Nebu gestart. De bedrijven willen meer informatie over de aard en omvang van het datalek. Onder andere marktonderzoekers Blauw en USP maken gebruik van de software van Nebu voor het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.

Nebu kreeg onlangs te maken met een datalek, waarbij ook gegevens van de marktonderzoekers mogelijk zijn betrokken. Welke gegevens precies zijn gestolen is nog altijd onbekend. Om deze informatie boven water te krijgen besloten Blauw en vijf andere bureaus een kort geding tegen Nebu aan te spannen. Nebu heeft inmiddels iets meer informatie gegeven, maar volgens de marktonderzoekers niet voldoende.

Volgende week dinsdag staat een zitting gepland, zo meldt de NOS. Blauw heeft aangegeven het kort geding in te trekken als Nebu met meer informatie over de brug komt. In totaal zouden bij de verschillende getroffen marktonderzoeksbureaus gegevens van zeker twee miljoen klanten zijn gelekt. Bij de NS gaat het om 780.000 mensen, en VodafoneZiggo meldde een aantal van 700.000.

"Op 27 maart bevestigde deze leverancier dat er daadwerkelijk data is ontvreemd. Dit betreuren wij zeer en wij hebben onze opdrachtgevers hierover ingelicht. Wij weten nog niet wat er exact is ontvreemd", zo stelt Blauw op de eigen website. "Op dit moment loopt het onderzoek om te achterhalen welke gegevens door onbevoegden zijn bekeken of ontvreemd." Ook USP stelt dat het nog niet weet wat er precies is ontvreemd. Het Nederlandse Nebu werd in 2021 door het Canadese Enghouse overgenomen.