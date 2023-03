Amerikaanse rechtbank sanctioneert Google in zaak over Incognito Mode

Een Amerikaanse rechtbank heeft Google gesanctioneerd in een zaak over het volgen van Chrome-gebruikers in de Incognito Mode van de browser. Vorig jaar werd het techbedrijf ook al op de vingers getikt omdat het niet tijdig informatie aanleverde. De zaak gaat over de Incognito Mode van Google Chrome. Deze mode zorgt er alleen voor dat het surfgedrag van de gebruiker niet in de browser of op zijn computer wordt opgeslagen.

Gebruikers denken echter dat de browsermode bijvoorbeeld tracking, geolocatie en advertenties voorkomt, zo laat onderzoek zien. De klagers in de rechtszaak vinden dat Google niet transparant genoeg hierover is. Als onderdeel van de rechtsgang moet Google de klagers bepaalde informatie verstrekken, maar heeft nu al twee keer een deadline gemist. Daarop heeft de rechtbank ingegrepen en het techbedrijf gesanctioneerd, meldt persbureau Reuters.

Zo mag Google bepaalde medewerkers niet meer als getuigen in de zaak opvoeren, moet het de kosten van twee experts die voor de klagers werken betalen, alsmede een boete van 79.000 dollar. De rechtszaak staat gepland voor november. De klagers kunnen door een eerdere gerechtelijke beslissing geen schadevergoeding als onderdeel van een massaclaim eisen, maar wel dat Google het verzamelen van gegevens aanpast, of data verwijdert die in de Incognito Mode bij gebruikers is verzameld.