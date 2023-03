Rekenkamer: Europese id-wallet kan DigiD in toekomst overbodig maken

De wallet-apps voor de Europese digitale identiteit kunnen in de toekomst DigiD overbodig maken, zo stelt de Algemene Rekenkamer. De Rekenkamer kwam deze week met een rapport over digitale identificatie. Daarin wordt gekeken naar huidige inlogmethodes, zoals DigiD, maar ook toekomstige authenticatiemanieren. Het gaat dan andere om de Europese wallet-app.

"Iedere lidstaat zal minimaal één wallet ‘gratis’ beschikbaar stellen aan haar burgers. Deze wallet moet minimaal de identiteit bevatten en een authenticatiemechanisme waarmee de houder zich digitaal online kan authenticeren. Daarmee concurreert de wallet dus ook mogelijk met andere authenticatiemiddelen onder Wet digitale overheid, zoals DigiD", aldus het rapport.

In theorie zou DigiD kunnen worden uitgebouwd tot een wallet, maar staatssecretaris Van Huffelen liet eind vorig jaar weten dat DigiD apart zal blijven bestaan als het authenticatiemiddel dat het nu is. "Het gebruik van de wallet is vrijwillig. Hoe snel deze ingeburgerd zal raken, is niet te voorspellen. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat DigiD en eHerkenning binnen enkele jaren overbodig worden. In de verre toekomst bestaat die mogelijkheid wel", stelt de Rekenkamer verder.

Ook wordt er rekening mee gehouden dat in de toekomst burgers vaker zullen inloggen via de wallet en minder met DigiD. "Er is nog veel onduidelijkheid over hoe de wallet er uit komt te zien en hoe deze past in het stelsel voor digitale authenticatie", besluit de Rekenkamer.