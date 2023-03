Maassluis lekte telefoonnummers inwoners die melding via Fixi-app maakten

De gemeente Maassluis heeft een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld, nadat telefoonnummers van inwoners die melding via de Fixi-app maakten voor iedereen zichtbaar bleken. Fixi is een platform waarbij inwoners over allerlei zaken melding bij hun gemeente kunnen maken. Tachtig Nederlandse gemeentes maken inmiddels gebruik van Fixi.

De meldingen die via de app worden gedaan zijn voor iedereen zichtbaar. In het geval van de gemeente Maassluis bleek dat het in de categorie "Dieren en ongedierte" een extra veld had toegevoegd waarbij verplicht een telefoonnummer moest worden ingevuld. Het telefoonnummer van de melder was echter voor iedereen zichtbaar. Het probleem bleek al een half jaar te spelen. In die tijd waren in de betreffende categorie tachtig meldingen gedaan.

De Gemeente Maassluis heeft de meldingen in de dierencategorie dichtgezet en het datalek gemeld bij de Autoriteit van persoonsgegevens. Inwoners kunnen elkaars melding in de dierencategorie vanaf heden tot vorig jaar oktober niet meer bekijken.