Autoriteit Persoonsgegevens sluit niet uit dat omvang datalek nog groter wordt

Volgens de AP moeten bedrijven en organisaties zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. De toezichthouder vraagt daarom partijen die zijn betrokken bij het datalek om opheldering. Zo wil de de Autoriteit Persoonsgegevens weten wat er in de contracten tussen de verschillende partijen is vastgelegd over het beschermen van persoonsgegevens.

Ja daar zal vast in staan dat het verwerken zo zorgvuldig mogelijk moet gebeuren en dat de data niet mag wordendoorverkocht ofzo. Maar er al vast ook NIET in staan dat als een partij in de keten de oorzaak is van het op straat komenvan de data, deze partij verantwoordelijk is voor het vergoeden van eventuele schade, of een vaste vergoeding per gevalvoor eventuele schade.Dus uiteindelijk zal deze affaire als een nachtkaars uitgaan. "sorry, had niet mogen gebeuren, we gaan het allemaalbeter doen". Maar wel zou het kunnen dat de bereidheid om mee te doen aan marktonderzoeken (of om een bedrijftoestemming te geven de persoonsgegevens te gebruiken voor marktonderzoek) even flink naar beneden gaat.En ook zal het me niet verbazen als Blauw en Nebu over een paar maanden ineens een frisse nieuwe naam hebben!