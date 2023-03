Amnesty wil onmiddellijk wereldwijd verbod op verkoop en gebruik spyware

Er moet onmiddellijk een wereldwijd verbod komen op de verkoop, overdracht en het gebruik van spyware totdat er sterke wettelijke waarborgen voor de mensenrechten zijn, zo wil Amnesty International. Volgens de mensenrechtenorganisatie vormen commerciële spywarebedrijven een reëel gevaar voor de privacy en veiligheid van iedereen.

Aanleiding voor de oproep is een eind vorig jaar ontdekte spionagecampagne die van verschillende zerodaylekken gebruikmaakte en was gericht tegen gebruikers van Samsung-telefoons. Het ging onder andere om een kwetsbaarheid in een driver voor de Mali GPU van de telefoon. Dit beveiligingslek was al verholpen door chipfabrikant Arm, maar de patch was nog niet door Samsung aan de eigen software toegevoegd en onder gebruikers uitgerold. Het Security Lab van Amnesty International was bij het onderzoek naar de aanval betrokken en schrijft die toe aan een niet nader genoemd spywarebedrijf.

"Hoewel het van essentieel belang is dat dergelijke kwetsbaarheden worden verholpen, is dit slechts een tijdelijke oplossing voor de wereldwijde spionagecrisis", zegt Donncha O Cearbhaill van Amnesty. "Om te voorkomen dat geavanceerde cyberaanvallen worden gebruikt als repressiemiddel tegen activisten en journalisten, moet er onmiddellijk een wereldwijd verbod komen op de verkoop, de overdracht en het gebruik van spyware totdat er sterke wettelijke waarborgen voor de mensenrechten zijn."