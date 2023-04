Kabinet maakt digitale weerbaarheid prioriteit in nationale veiligheidsstrategie

Het kabinet heeft vandaag de nationale veiligheidsstrategie voor 2023-2029 gepresenteerd en het versterken van de digitale weerbaarheid is één van de prioriteiten. Daarnaast doet de regering een beroep op mensen zelf om alert en voorbereid te zijn. "Want alleen samen maken we een veilige en weerbare samenleving."

De veiligheidsstrategie bestaat uit drie delen, die gaan over de dreigingen voor de nationale veiligheid, de strategische koers en het sturen op nationale veiligheid. Volgens het kabinet moet de strategie zorgen voor een veilig Koninkrijk in een multipolaire wereld, een weerbare democratische rechtsorde en een parate en veerkrachtige samenleving.

Als onderdeel van de strategische koers zijn verschillende actielijnen opgesteld, waaronder het versterken van de digitale weerbaarheid. "Ondanks eerdere inspanningen om de weerbaarheid te verhogen, is er een scheefgroei tussen de toenemende en snel ontwikkelende dreiging en de opbouw van de weerbaarheid", zo laat de strategie weten.

Voor het versterken van de digitale weerbaarheid wil het kabinet op verschillende zaken inzetten, zoals het verminderen van de risicovolle strategische afhankelijkheden op het gebied van digitale weerbaarheid, het stimuleren van de cybersecurity-arbeidsmarkt en het beperken van het ‘aanvalsoppervlak door "bewuste keuzes" te maken bij het digitaliseren en het met elkaar verbinden van processen.

Verantwoordelijkheid

Het kabinet ziet in de veiligheidsstrategie ook een verantwoordelijkheid voor de burger weggelegd. "Samen zijn we verantwoordelijk om onze veiligheid te beschermen. Iedereen draagt daar een steentje aan bij. Het is daarom van belang dat publieke en private partners, maatschappelijke organisaties en burgers weerbaar zijn tegen dreigingen tegen de nationale veiligheid."

Sinds afgelopen december staat op denkvooruit.nl wat de overheid doet in voorbereiding op dreigingen en crisis én hoe burgers en bedrijven zich kunnen voorbereiden. De regering start nu een online publiekscampagne die mensen oproept het gesprek over risico’s en voorbereiding te voeren met hun omgeving. Dit zou het risicobewustzijn in de samenleving moeten vergroten, zo claimt de regering.