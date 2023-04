Minister ziet stemmen via DigiD tijdens Tweede Kamerverkiezingen niet zitten

Stemmen via internet maakt de verkiezingen kwetsbaar voor cyberrisico’s en is in strijd met het stemgeheim, zo stelt minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken, die stemmen via DigiD of internet tijdens de Tweede Kamerverkiezingen dan ook niet ziet zitten. Tweede Kamerlid Wybren van Haga van Groep Van Haga had de minister hier om gevraagd.

"Bent u bekend met het feit dat we tegenwoordig gewend zijn om álles digitaal te doen: werken, vergaderen, het aanvragen van vergunningen en het doen van onze belastingaangifte? Zo ja, waarom zouden we het kiezers dan niet makkelijk maken om te stemmen via DigiD?", wilde het Kamerlid van de minister weten.

Volgens Bruins Slot maakt het stemmen via internet het verkiezingsproces kwetsbaar voor cyberrisico’s. "Deze cyberrisico’s zijn een bedreiging voor waarborgen, zoals het stemgeheim, de stemvrijheid en de integriteit van het verkiezingsproces", aldus de minister. "Omdat bij het uitbrengen van de stem nu geen digitale middelen worden gebruikt, is er geen kwetsbaarheid voor digitale dreigingen en digitale risico’s."

De bewindsvrouw voegt toe dat het stemproces op dit moment achteraf controleerbaar is. "De papieren stembiljetten kunnen immers steeds opnieuw worden geteld. Het kabinet wil, gelet op de dreigingen die worden onderkend, geen kwetsbaarheden in het stemproces introduceren." Daarbij is DigiD een inlogmodel, waarbij de gebruiker wordt geïdentificeerd. "Bij internetstemmen zou dit in strijd zijn met het stemgeheim", laat Bruins Slot verder in haar antwoord weten.

De minister wijst ook naar een rapport van verschillende universiteiten dat voor de Belgische overheid werd opgesteld. Dit rapport concludeert dat stemmen via internet de komende jaren niet moet worden ingevoerd, omdat de veiligheidsgaranties niet voldoende zijn, de transparantie en de controleerbaarheid van de procedure niet gewaarborgd kunnen worden en de kosten, hoewel het moeilijk is deze precies in te schatten, hoog zullen zijn.

Van Haga had als laatste gevraagd of de minister het ermee eens is dat digitaal stemmen anno 2023 in een veilige digitale omgeving kan verlopen, maar daar is Bruins Slot het niet mee eens. "Nee, gelet op het kabinetsstandpunt omtrent stemmen per internet zoals verwoord in de bovenstaande antwoorden, ben ik niet voornemens om stappen te nemen om internetstemmen mogelijk te maken."