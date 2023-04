Meldpunt lekt gegevens van mensen die over Tata Steel klaagden

Een meldpunt waar mensen overlast van stank, stof of geluid door Tata Steel kunnen melden heeft de gegevens van klagers gelekt. Het gaat om voor- en achternaam, woonadres, telefoonnummer, e-mailadres en de coördinaten van de melding van gebruikers. Dat laat de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) weten.

De omgevingsdienst is een overheidsinstantie die voor acht gemeenten en drie provincies de leefbaarheid van het gebied rond het Noordzeekanaal in de gaten houdt. Zo houdt de omgevingsdienst onder andere toezicht op de ongeveer honderd meest risicovolle bedrijven in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland, waaronder Tata Steel. Via het Meldpunt overlast Tata Steel kunnen mensen bij de omgevingsdienst overlast van de staalfabriek melden.

Een beveiligingsonderzoeker ontdekte dat hij de gegevens kon inzien van personen die een overlastmelding hebben gedaan via de meldingentool en het Meldpunt overlast Tata Steel van de omgevingsdienst. Daarop besloot de overheidsdienst om de meldingentool en het Meldpunt overlast Tata Steel direct uit de lucht te halen. De kwetsbaarheid in de applicatie is inmiddels verholpen. Ook is er melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zijn alle gedupeerde melders via e-mail over het datalek ingelicht.

"Persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij wordt voldaan aan de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is. We hebben de noodzakelijke maatregelen genomen om herhaling te voorkomen", aldus de omgevingsdienst. Details hoe het datalek zich kon voordoen zijn niet gegeven. Het meldpunt is inmiddels weer online.