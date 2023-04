Hagenaar gebruikte Google Ads voor phishing van Belgische bankklanten

Een 23-jarige Hagenaar die Google Ads en sms-berichten gebruikte voor het uitvoeren van phishingaanvallen op Belgische bankklanten, waarmee hij zo'n vijftigduizend euro buitmaakte, is door de rechtbank Den Haag veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 47 dagen, een voorwaardelijke gevangenisstraf van 313 dagen en een taakstraf van 360 dagen.

De man gebruikte phishingpanels die door een man uit Almelo waren ontwikkeld. Met phishingpanels kan iemand zonder technische kennis eenvoudig een phishingsite opzetten. Gegevens die slachtoffers op de phishingsite invoeren komen vervolgens bij de beheerder van het panel terecht. Om slachtoffers naar zijn phishingsites te krijgen maakte de verdachte zoals gezegd gebruik van Google Ads en sms-berichten.

Als er in de zoekmachine van Google werd gezocht op ‘Argenta’, ‘Bpostbank aanmelden’ of de namen van andere Belgische banken, verscheen een advertentie van de verdachte, die naar een phishingsite wees. Eén slachtoffer gebruikte de zoekfunctie van Google om bij haar bank in te loggen. Zij klikte nietsvermoedend op de advertentie en kwam uit op de phishingsite van de verdachte. Met de gegevens die ze vervolgens op de phishingsite invoerde werd ruim 22.000 euro van haar rekening gestolen.

Ook gebruikte de verdachte sms-berichten, waarbij ontvangers werden gevraagd om op hun Itsme-account in te loggen. Wederom kon hij met de gegevens die werden ingevuld op de bankrekeningen van slachtoffers inloggen en geld overmaken. Tientallen Belgische bankklanten werden slachtoffer van de phishingaanvallen. Daarnaast heeft de man 420.000 euro witgewassen. De rechtbank wilde in eerste instantie een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar opleggen, maar besloot vanwege de persoonlijke omstandigheden van de verdachte hier vanaf te wijken, waardoor de verdachte niet meer naar gevangenis moet. De onvoorwaardelijke gevangenisstraf heeft de verdachte al in voorlopige hechtenis doorgebracht.