Duitsland start boeteprocedure tegen Twitter over niet verwijderen content

Het Duitse ministerie van Justitie is een boeteprocedure tegen Twitter gestart omdat het platform klachten over illegale content niet of niet tijdig zou hebben behandeld. Dat heeft Marco Buschmann, de Duitse minister van Justitie, vandaag via Twitter en de eigen website bekendgemaakt.

"Het ministerie heeft voldoende bewijs dat Twitter de wettelijke verplichting heeft geschonden om klachten over illegale inhoud te behandelen. Internet is geen juridisch vacuüm. Platforms mogen het niet zomaar accepteren als hun diensten worden misbruikt om criminele content te verspreiden", stelt Buschmann. Volgens de klacht heeft Twitter vermeende illegale content niet binnen de gestelde wettelijke termijnen geblokkeerd of verwijderd.

Daarbij zou er geen sprake van uitzonderingen zijn, maar "systematisch falen van het klachtenbeheer". Twitter is nu in de gelegenheid gesteld om op de aantijgingen te reageren. Uiteindelijk zal de rechter bepalen of er inderdaad sprake van illegale content is, waarna het ministerie Twitter een boete kan opleggen.