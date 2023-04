AIVD komt met handboek voor overstap naar quantumveilige communicatie

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), TNO en het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) hebben een handboek gepubliceerd voor de overstap naar quantumveilige communicatie. Het "PQC-migratie handboek" bevat concrete stappen en advies om de dreiging van quantumcomputers voor cryptografie te beperken.

Het moment waarop quantumcomputers een dreiging zullen vormen voor vandaag gebruikte encryptie is volgens de AIVD onvoorspelbaar. "Toch moeten bepaalde organisaties nu al aan oplossingen werken vanwege het risico dat quantumcomputers met zich meebrengen. Bijvoorbeeld organisaties die data verwerken die zelfs over twintig jaar nog vertrouwelijk moeten blijven, of die systemen met een lange levensduur ontwikkelen", aldus de inlichtingendienst.

Experts achten de kans klein maar reëel dat quantumcomputers in 2030 al krachtig genoeg zijn om de huidige cryptografische standaarden te breken. Tot die tijd zijn er ook risico’s voor de huidige encryptie. De data die nu versleuteld wordt verstuurd of opgeslagen, kan worden onderschept en op een later moment met een quantumcomputer worden ontsleuteld.

"Gegevens die in 2030 nog steeds gevoelig zijn en geheim moeten blijven, moeten daarom zo snel mogelijk vercijferd worden met cryptografie die beschermt tegen aanvallen van een quantumcomputer", merkt de AIVD op. De dienst voegt toe dat het belangrijk is dat organisaties snel starten met de overstap naar een quantumveilige omgeving. Het handboek moet hierbij helpen, door risico's te identificeren en concrete stappen te geven voor een mitigatiestrategie. "Er is namelijk niet één strategie voor alle organisaties, aangezien niet elke organisatie dezelfde belangen en ict-structuur heeft", zo laat de AIVD verder weten.