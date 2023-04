Samsung stopt met beveiligingsupdates voor oudere Androidtelefoons

Samsung heeft de ondersteuning van verschillende oudere Androidtelefoons gestopt, waardoor de toestellen geen beveiligingsupdates meer ontvangen. Het gaat om de Galaxy S10, S10+ en S10e, alsmede de Galaxy A30 en A50. De telefoons in kwestie werden in 2019 gelanceerd. Vorig jaar kwam Samsung met nieuw updatebeleid, waarbij het eigenaren van "flagship" toestellen vijf jaar lang van beveiligingsupdates voorziet.

Dit werd onder andere ingevoerd voor de Galaxy S21, maar niet voor oudere flagshipmodellen. Daardoor zit de S10-serie nu zonder beveiligingsupdates, waarbij de update van maart de laatste is. Deze maand waarschuwde Google echter nog voor kritieke kwetsbaarheden in Android 11, 12, 12L en 13 waardoor Androidtelefoons op afstand en zonder interactie van gebruikers zijn over te nemen.

Aangezien oudere Androidversies niet meer door Google worden ondersteund laat het bedrijf niet weten of ook deze versies kwetsbaar zijn. Op deze pagina geeft Samsung een overzicht van alle ondersteunde telefoons en wanneer die beveiligingsupdates ontvangen. Afhankelijk van het model doet Samsung dit per maand, per kwartaal of twee keer per jaar.