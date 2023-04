ACM: Europese Data Act moet overstap van clouddienst makkelijker maken

De Europese Data Act moet de overstap van clouddienst makkelijker maken, maar zolang die nog niet in werking is getreden moeten bedrijven bij nieuwe contracten met cloudaanbieders goed kijken of en hoe ze kunnen overstappen en hoe de uitwisseling en het gebruik van data is geregeld. Dat laat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vandaag weten.

De toezichthouder deed onderzoek naar de problemen die komen kijken bij het overstappen van cloudprovider. Uit het onderzoek blijkt dat het onzeker is of de overstapdrempels bij clouddiensten voldoende snel en structureel op te lossen zijn op basis van de mededingingsregels. De Data Act moet het verplaatsen van data van de ene cloudaanbieder naar de andere vereenvoudigen. Ook mogen er straks geen kosten worden berekend als een bedrijf zijn data bij een aanbieder van clouddiensten wil weghalen om over te stappen.

Daarnaast pleit de ACM ervoor dat in de Data Act ook interoperabiliteit zonder obstakels wordt geregeld. Dat betekent dat het makkelijker wordt om gegevens uit te wisselen of systemen aan te sluiten bij de services in de cloud. Dat kan bijvoorbeeld door open standaarden voor communicatie tussen verschillende ict-systemen. Zo lang de Data Act nog niet in werking is getreden, blijft het volgens de toezichthouder belangrijk dat bedrijven bij nieuwe contracten met cloudaanbieders goed kijken of en hoe ze kunnen wisselen van aanbieder en hoe de uitwisseling en het gebruik van data is geregeld.

Verder laat de Autoriteit Consument & Markt weten dat er geen verder onderzoek komt naar de drempels die zich bij de overstap van cloudprovider kunnen voordoen. Het is namelijk onzeker of de obstakels met de huidige mededingingsregels binnen een redelijke termijn structureel zijn op te lossen. Daarnaast zijn deze problemen sneller op te lossen via de Data Act en Digital Markets Act, aldus de ACM.