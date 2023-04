Onderzoek: helft besmette WordPress-websites draait verouderde versie

De helft van de besmette WordPress-websites die securitybedrijf Sucuri vorig jaar opschoonde draaide een verouderde versie. Het bedrijf verwijderde bij bijna 42.000 gecompromitteerde WordPress-sites malware. Hoewel vijftig procent hoog lijkt, is dit bij andere platformen die Sucuri onderzocht, zoals Drupal, vBulletin en Magento, nog veel hoger.

Het zijn dan ook vaak niet kwetsbaarheden in WordPress zelf waardoor een website van malware wordt voorzien. Zo draaide 36 procent van de gecompromitteerde websites een kwetsbare plug-in. Ook zijn zwakke wachtwoorden een oorzaak van een besmette WordPress-site. Het onderzoek laat verder zien dat aanvallers bij één op de drie gecompromitteerde WordPress-sites een malafide beheerdersaccount toevoegden.

"De data van 2022 laat zien hoe belangrijk het up-to-date houden van cms-applicaties, plug-ins en themes is in het voorkomen van infecties. Het hoge percentage verouderde cms-applicaties en kwetsbare plug-ins of themes aanwezig in gecompromitteerde websites suggereert dat er nog werk te doen is als het gaat om het patchen en essentiële security practices in het voorkomen van besmettingen", aldus Sucuri.